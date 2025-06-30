В Шамахе мужчина зарезал тестя: Пострадавший скончался в больнице

29 июня в городе Шамаха в больнице от полученных травм скончался Эльшан Гулиев.

В ходе предварительного расследования установлено, что в тот же день около 23 часов на пересечении улиц Хатаи и Физули города Теймур Алиев в ходе возникшей ссоры нанёс ножевые ранения своему тестю Эльшану Гулиеву, в результате чего последний скончался в больнице, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

По данному факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

Т.Алиев задержан прокуратурой в качестве подозреваемого – в настоящее время продолжается следствие.