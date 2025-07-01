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Увеличены пособия на каждого ребёнка в многодетных семьях

Феликс Вишневецкий13:50 - Сегодня
Увеличены пособия на каждого ребёнка в многодетных семьях

С 1 июля одна из увеличенных социальных выплат - ежемесячные пособия на каждого ребенка в многодетных семьях.

Согласно указу Президента Азербайджана, с июля месячная выплата на каждого ребенка в многодетных семьях увеличена на 33% и составляет теперь 140 манатов вместо 105 манатов.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший также следующее: «Согласно законодательству, это пособие назначается женщинам, родившим и воспитавшим более пяти детей, при условии, что дети живы, и право на него возникает, когда ребёнку, ставшему основанием для назначения, исполняется один год. Ежемесячное пособие выплачивается до конца месяца, в котором ребёнку исполняется 18 лет. Для получения этой выплаты гражданин после возникновения права на пособие может обратиться в структурное подразделение Государственного фонда социальной защиты по месту жительства, в центр «DOST» или в единый координационный центр по обращениям членов семей шехидов, военнослужащих, получивших ранения в связи с войной, и лиц с установленной инвалидностью».

В.Байрамов подчеркивает, что для подачи заявления требуются следующие документы: копия удостоверения личности заявителя, свидетельства о рождении детей и копии их удостоверений личности, а также справка от представителя местной исполнительной власти по административно-территориальному округу или району, подтверждающая, что мать родила, воспитывает и растит более пяти детей.

По словам депутата, заявление на назначение пособия рассматривается и принимается соответствующее решение не позднее чем в течение 10 дней с даты регистрации обращения, а в случае отказа в назначении пособия в течение 5 дней заявителю официально сообщается причина отказа.

«Для тех, кто имеет право на это пособие, но ранее не обращался, также создаётся возможность получить выплату. Социальные пособия выплачиваются за период до трёх лет, предшествующих дате подачи заявления, если у человека было право на получение. То есть, если наш гражданин был освобождён от наказания в течение последних трёх лет и не подавал заявление, теперь он также имеет право на получение этой выплаты» -рассказывает В.Байрамов, отмечая, что на заседании комитета Милли Меджлиса одним из предложений был пересмотр понятия многодетной семьи и поэтапное снижение минимального количества детей для многодетных семей с пяти до трёх.

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