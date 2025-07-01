Эти лица должны покинуть Азербайджан

Государственная миграционная служба обратилась к иностранным гражданам и лицам без гражданства, срок временного пребывания которых в Азербайджане был продлён.

В обращении Госслужбы отмечается, что иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории АР с 24 марта 2020 года и получившие продление срока временного пребывания в связи с невозможностью выезда из страны из-за пандемии COVID-19, а также считающиеся находящимися в стране на законных основаниях, должны до 31 июля 2025 года обратиться в Государственную миграционную службу для получения разрешения на временное проживание в случае наличия одного из оснований, предусмотренных статьёй 45 Миграционного кодекса АР, либо покинуть территорию страны.

Для получения более подробной информации следует обратиться по номеру (012) 919, через официальные аккаунты в социальных сетях или в Управление по связям с общественностью по электронной почте [email protected].