Обновлены торговые киоски на бакинском бульваре - ФОТО

Киоски различных форматов, которые использовались ранее, были заменены моделями киосков, визуально гармонирующими и соответствующими общей эстетике Приморского национального парка.

«Оформление киосков в едином стиле направлено на обеспечение визуального порядка при оказании услуг общественного питания, правильного хранения и презентации продаваемой продукции, а также прозрачности и удовлетворённости потребителей», - отмечается в сообщении пресс-службы Управления Приморского бульвара.