Азербайджан и Северная Македония частично отменили визовый режим

В рамках соглашения между Азербайджаном и Северной Македонией владельцы дипломатических и служебных/официальных паспортов освобождены от визовых требований.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении «Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Северная Македония об освобождении владельцев дипломатических и служебных/официальных паспортов от визовых требований».

Отметим, что соглашение было подписано 12 марта этого года в городе Баку.