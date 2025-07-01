Завершено расследование дела о присвоении 12 млн манатов должностными лицами Управлении Приморского бульвара

По материалам, поступившим из Счётной палаты в связи с проверкой деятельности Управления Приморского бульвара, завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

В ходе предварительного следствия установлены обоснованные подозрения в том, что Ильгар Мустафаев, занимая должность председателя правления Управления Приморским бульваром, вступив в преступный сговор со своим помощником Рашадом Бадаловым, директором ООО «GIRASOL» Фуадом Бабаевым и другими лицами, вносил заведомо ложные сведения в официальные документы и, злоупотребляя служебными полномочиями, присвоил более 12 миллионов манатов, полученных от сдачи в аренду нежилых помещений, расположенных на территории бульвара, организации деятельности коммерческих объектов, прогулок на катерах и других подобных видов деятельности.

Кроме того, установлены обоснованные подозрения в том, что Ильгар Мустафаев уклонился от уплаты налогов в государственный бюджет на сумму свыше 1 миллиона 800 тысяч манатов, а также легализовал более 10 миллионов манатов, полученных преступным путём, приобретая различное имущество на своё имя и на имя своих родственников посредством заключения сделок.

На основании собранных доказательств Ильгару Мустафаеву предъявлены обвинения по следующим статьям Уголовного кодекса: 179.4 (присвоение, совершённое в особо крупном размере), 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путём, в значительном размере), 213.3 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия) и 313 (должностной подлог).

Фуаду Бабаеву и Рашаду Бадалову предъявлены обвинения по статьям 179.4, 308.2 и 313 Уголовного кодекса.

По ходатайству следственного органа и представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство за предварительным расследованием, судом в отношении Ильгара Мустафаева избрана мера пресечения в виде ареста, в отношении других обвиняемых следственным органом избрана мера пресечения в виде надзора полиции.

С целью обеспечения возмещения установленного материального ущерба по делу наложен арест на имущество общей стоимостью более 11 миллионов манатов.

По завершении предварительного следствия уголовное дело направлено для рассмотрения по подсудности в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Одновременно материалы в отношении других лиц, причастных к совершению данных деяний, выделены в отдельное производство, и по ним продолжается предварительное следствие.