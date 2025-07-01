Энн Хэтэуэй вернется к своей роли в продолжении фильма «Дьявол носит Prada» - ВИДЕО

Disney и 20th Century Studios подтвердили, что с оригинальным составом стартовали съёмки продолжения «Дьявол носит Prada» - культового фильма 2006 года.

В проект возвращаются Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи, а Кеннет Брана присоединился к касту, сыграв мужа Миранды Пристли, главного редактора журнала Runway, сообщает 1news.az со ссылкой на Variety.

Подробности сюжета пока не раскрываются, но, по данным инсайдеров, во второй части Миранде Пристли предстоит выживать в условиях падения традиционной журнальной индустрии, сталкиваясь с героиней Э.Блант, которая из бывшей ассистентки превратилась в топ-менеджера люксовой группы с рекламными бюджетами, необходимыми Пристли.

Роль Энн Хэтэуэй в истории пока остаётся загадкой – отметим, что ранее сообщалось о том, что актриса отказалась сниматься в продолжении «Дьявол носит Prada». К работе над сиквелом возвращаются режиссёр Дэвид Франкель и сценаристка Алин Брош МакКенна, как и продюсер Карен Розенфельт.

Премьера «Дьявол носит Prada 2» запланирована на 1 мая 2026 года.