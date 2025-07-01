В Габале спасли мужчину, упавшего в горно-лесистой местности - ВИДЕО

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в горно-лесистой местности со сложным рельефом в направлении села Нохургышлаг Габалинского района человек оказался в беспомощном состоянии.

В связи с поступившей информацией спасатели Северо-Западного регионального центра МЧС Азербайджана были незамедлительно направлены на место происшествия, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В ходе оценки оперативной обстановки на месте установлено, что Орхан Мамедов (1986 г.р.) упал с высоты в горной местности, получил травмы различной степени тяжести и оказался в беспомощном состоянии.

Спасатели, преодолев труднопроходимую горно-лесистую местность, спасли мужчину и передали его бригаде скорой медицинской помощи.