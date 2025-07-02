Азербайджанец впервые снял полнометражный художественный фильм в Голливуде - ВИДЕО

На днях в Лос-Анджелесе состоялась премьера мистического триллера «Hell Hath No Fury» режиссера Рустама Векилова.

Впервые в истории Голливуда полнометражный художественный фильм снял азербайджанский режиссёр - Рустам Векилов, выпускник факультета кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии (USC), о чем в социальной сети Facebook сообщила его мама - основательница, директор и продюсер легендарной группы «Кярван» Севиндж Керимова.

Дебютная работа Рустама Векилова «Hell Hath No Fury» - это захватывающий сверхъестественный триллер, премьера которого с успехом прошла в Лос-Анджелесе; уже в ближайшее время фильм выйдет на большие экраны США и Европы.

Автор сценария - Деннис Дж. Уайлдер. Сюжет сосредоточен вокруг Эйдана, скорбящего психиатра, роль которого сыграл Майлс Кроуфорд, который пытается справиться с утратой новорождённого ребёнка и сохранить брак.

Однако в его жизни начинают происходить всё более тревожные события: один из его пациентов оказывается жестоко убит, а в клинике появляется загадочная новая сотрудница. Эйдану предстоит спасти и свою семью, и психиатрическое учреждение, которому грозит закрытие.

«Под руководством Рустама Векилова фильм «Hell Hath No Fury» создаёт напряжённую, атмосферную картину, в которой стираются границы между реальностью и потусторонним. Видение режиссёра превращает сценарий Уайлдера в кинематографическое переживание, полное интриги и эмоциональной глубины», - отмечает С.Керимова.

По словам Севиндж Керимовой, особой гордостью проекта является саундтрек, написанный азербайджанским композитором Микаилом Векиловым (автор хитов группы «Кярван» - прим.ред.), который исполнила финалистка конкурса «Бакинская осень 2023» Назиля Алиева, став первой азербайджанской певицей, озвучившей саундтрек к голливудскому фильму.