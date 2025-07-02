Ситара Гусейнова стала первым представителем Азербайджана в PostEurope

Сотрудница входящего в холдинг AZCON ООО «Azərpoçt» Ситара Гусейнова назначена заместителем председателя Рабочей группы по маркам и филателии организации «PostEurope».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу ООО «Azərpoçt».

Созданная в 1993 году с целью управления европейскими почтовыми марками, обеспечения их развития, а также сохранения традиций европейской филателии, организация «PostEurope» с 1996 года официально действует как признанный Всемирным почтовым союзом региональный почтовый орган. Ещё одной целью этой организации является защита интересов национальных почтовых операторов перед правительствами или национальными регулирующими органами, которые отвечают за политику в почтовом секторе.

Национальный почтовый оператор «Azərpoçt», с 2021 года вступивший в этап обновления и трансформации, с того же года является членом организации «PostEurope». За прошедшие пять лет «Azərpoçt» активно сотрудничал с этой организацией, поддерживая её политику и деятельность, в результате чего инициатива о представлении Азербайджана в «PostEurope» исходила от самой организации. Так, на 139-м заседании Совета директоров «PostEurope», состоявшемся 11 июня, было принято решение о назначении начальника отдела марок «Azərpoçt» Ситары Гусейновой заместителем председателя Рабочей группы по маркам и филателии. Отметим, что С.Гусейнова стала первым представителем Азербайджана в этой организации.

Отметим, что именно под руководством Ситары Гусейновой до настоящего времени осуществлялась регистрация азербайджанских марок в международной системе официальной нумерации (WADP Numbering System), а также была обеспечена продажа местных марок на международной официальной торговой платформе «WOPA+».

Кроме того, уже 5 лет марки, выпускаемые « Azərpoçt», ежегодно представляют Азербайджан на Европейском почтовом конкурсе, проводимом «PostEurope». На последнем конкурсе азербайджанская марка под названием «Mavi balina» была удостоена третьего места по оценкам жюри и зрителей.