Обнародованы правила приема в первый класс детей с ограниченными возможностями здоровья - ФОТО
Для приёма детей с ограниченными возможностями здоровья в первый класс родители должны обратиться в местный орган управления образованием по месту жительства.
В соответствии с действующим законодательством Азербайджанской Республики, установление ограниченных возможностей здоровья у детей и их привлечение к специальному образованию осуществляется на основании решения районной (городской) психолого-медико-педагогической комиссии, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство по дошкольному и общему образованию.
После регистрации в электронной системе www.mektebeqebul.edu.az родитель должен обратиться в местный орган управления образованием по месту жительства.
Документы, требуемые для обследования детей психолого-медико-педагогической комиссией следующие:
- Заявление от родителя
- Копии удостоверений личности родителя и ребёнка
- Подробная медицинская справка (форма 27у), заверенная главным врачом
- Справка с места жительства.