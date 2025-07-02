Обнародованы правила приема в первый класс детей с ограниченными возможностями здоровья - ФОТО

Для приёма детей с ограниченными возможностями здоровья в первый класс родители должны обратиться в местный орган управления образованием по месту жительства.

В соответствии с действующим законодательством Азербайджанской Республики, установление ограниченных возможностей здоровья у детей и их привлечение к специальному образованию осуществляется на основании решения районной (городской) психолого-медико-педагогической комиссии, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство по дошкольному и общему образованию.

После регистрации в электронной системе www.mektebeqebul.edu.az родитель должен обратиться в местный орган управления образованием по месту жительства.

Документы, требуемые для обследования детей психолого-медико-педагогической комиссией следующие:

- Заявление от родителя

- Копии удостоверений личности родителя и ребёнка

- Подробная медицинская справка (форма 27у), заверенная главным врачом

- Справка с места жительства.