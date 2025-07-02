В Баку создана специальная комиссия для решения проблемы аварийных жилых домов и улучшения облика города

В Исполнительной власти города Баку состоялось совещание, посвящённое вопросам, вытекающим из поручений и указаний Президента Ильхама Алиева.

На совещании обсуждались различные вопросы, в том числе недавно проводимые в столице масштабные работы по благоустройству, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу ИВ города Баку.

Во время совещания было принято решение о создании специальной комиссии по вопросам жилых домов, которые портят эстетический облик города, находятся в аварийном состоянии и срок эксплуатации которых истек. С учётом того, что в разных районах Баку до сих пор остаются здания, построенные много лет назад и не соответствующие современным стандартам, комиссии поручено провести всестороннее расследование, определить особо опасные зоны и совместно с соответствующими органами разработать пути решения этой проблемы.

Было отмечено, что жилищный фонд Баку должен быть приведён в полное соответствие с международными стандартами.

Также на совещании обсуждалось расширение пешеходных зон в столице и создание таких зон в новых районах города.