Какой будет погода в Азербайджане в первой декаде июля?

В Азербайджане до конца первой декады июля ожидается умеренная погода, местами возможны дожди и грозы.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

По информации службы, осадки будут преимущественно в горных и предгорных районах, носить кратковременный, но интенсивный характер; в отдельных случаях возможен град.

Отмечается, что средняя температура воздуха в мае этого года превышала климатическую норму на 2 градуса, а в июне — на 1 градус. В первой декаде июля прогнозируется температура, близкая к среднестатистическим значениям.

Ожидается, что максимальные температуры в этот период будут на 3–8 градусов ниже, чем в аналогичное время прошлого года. Так, если в первой декаде июля 2024 года температура в Баку и на Абшеронском полуострове достигала 38 градусов, а в регионах — до 40 градусов, то в этом году прогнозируется около 30–33 градусов в Баку и на полуострове, и около 35 градусов в регионах.