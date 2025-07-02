В Баку за загрязнение воздуха оштрафованы рестораны и дом торжеств

В столице Азербайджана сотрудниками 11-го регионального управления экологии и природных ресурсов и Группы мониторинга загрязнения окружающей среды проведен очередной мониторинг на объектах общественного питания и в ресторанах.

В ходе мониторинга было выявлено, что из дома торжеств «Fidan» и ресторанов «Rahib», «Sehirli Təndir», «Qaynana» и «Kükü» в атмосферу выбрасываются отходы сверх установленных норм.

Об этом 1news.az сообщила пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова, которая отметила, что по фактам выявленных нарушений в отношении ответственных лиц указанных заведений составлены протоколы и приняты меры в виде штрафов в размере 2500 манатов для каждого объекта.