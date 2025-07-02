Пи Дидди признан виновным по делу о проституции, но оправдан по обвинениям в торговле людьми

2 июля присяжные федерального суда в Нью-Йорке признали известного рэпера и продюсера Пи Дидди (Шон Комбс) виновным по двум пунктам обвинения — перевозка женщин с целью занятия проституцией. Однако по самым серьёзным статьям — рэкету и торговле людьми — он был оправдан.

Как сообщает Vulture, речь идёт о случаях с двумя женщинами, в том числе певицей Кэсси Вентурой, которые утверждали, что Комбс заставлял их участвовать в сексуальных действиях за деньги.

По данным Pitchfork, за время семинедельного суда выступили 34 свидетеля, включая бывших ассистентов, охрану и предполагаемых жертв. Прокуратура требовала до 20 лет тюрьмы, защита настаивала на полной невиновности.

Максимальный срок по обвинениям, по которым он признан виновным, составляет 10 лет. Дата вынесения приговора будет объявлена позднее.