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Отравления, укусы змей и ботулизм: В Баку за месяц в токсикологию попали 99 человек

Феликс Вишневецкий10:10 - Сегодня
Отравления, укусы змей и ботулизм: В Баку за месяц в токсикологию попали 99 человек

В течение июня в отделение токсикологии Клинического медицинского центра по причине отравления были доставлены 99 человек.

Из числа поступивших 37 человек отравились лекарствами, 27 - уксусной кислотой, 1 - едким раствором, 2 - спиртными напитками, 5 - фосфорорганическими соединениями, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Клинического медицинского центра.

Также в отделение были госпитализированы 17 человек с укусами змей, 7 человек с аллергической реакцией, 2 человека с ботулизмом, 1 человек после укуса насекомого.

Несмотря на усилия врачей, 3 человека (1 женщина и 2 мужчины) скончались - случаи смерти зарегистрированы в результате отравления уксусной кислотой и лекарствами.

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