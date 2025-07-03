Погода на пятницу: В Баку усилится ветер

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 4 июля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков. Будет дуть сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-21° тепла, днём - 24-28° тепла. Атмосферное давление будет около 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-75%, днём - 55-60%.

В основном в горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Местами возможны ливни и град. Ночью и утром в отдельных местах будет туман. Западный ветер местами будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 19-22° тепла, днём - 28-32° тепла; в горах ночью - 6-10° тепла, днём - 13-18° тепла.