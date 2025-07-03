AISEL презентовала свою версию одной из самых знаменитых песен о Баку - ВИДЕО

В день своего 35-летия популярная эстрадная певица AISEL (Айсель Мамедова) презентовала музыкальную новинку – песню «Bu şəhərdə» и снятый на нее в Старом городе видеоклип.

Песня «Bu şəhərdə» была написана выдающимся азербайджанским композитором Тофиком Бабаевым, а слова к ней принадлежат поэтессе Гюльнаре Шихалигызы – эта композиция остаётся популярной на протяжении многих лет и никогда не теряет своей актуальности; она по праву считается одной из самых известных и любимых песен о Баку, отражая дух и атмосферу столицы Азербайджана.

Новая версия песни «Bu şəhərdə» гармонично сочетает в себе элементы азербайджанской народной музыки и современного звучания, при этом она принципиально отличается от всего, что ранее выпускала AISEL.

«В свой особенный день я дарю вам подарок от всего сердца – он о нашем родном Баку, где прошло наше детство и который полон воспоминаний. Верю, что каждый, кто услышит эту песню, вернётся к своим воспоминаниям и вспомнит свой Баку», - отмечает AISEL, презентуя проект на своих страницах в социальных сетях.