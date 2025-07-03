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Футбольная академия «Габала» прекратила свою деятельность - ПРИЧИНА

First News Media15:45 - Сегодня
Футбольная академия «Габала» прекратила свою деятельность - ПРИЧИНА

Футбольная академия «Габала», действовавшая с 2005 года, прекратила свою деятельность.

Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Было отмечено, что за последние 20 лет академия сыграла важную роль в привлечении в футбол страны сотен талантливых молодых футболистов и продвижении десятков игроков в сборные Азербайджана в различных возрастных группах:

«За эти годы академия внесла свой вклад в развитие детского футбола в нашей стране, выявление талантов в регионах и их интеграцию в профессиональную футбольную среду. Однако с сожалением сообщаем, что в связи с текущими финансовыми трудностями деятельность Футбольной академии «Габала» временно ограничивается.

Проведенные нами комплексные мероприятия по преодолению финансовых проблем, начавшихся в прошлом сезоне, оказанная финансовая помощь, а также самоотверженность, проявляемая нашими сотрудниками на протяжении длительного времени, к сожалению, недостаточны для работы на полную мощность. Это решение далось нам нелегко».

Было отмечено, что цели клуба - восстановить стабильную финансовую среду в будущем, более активно возродить деятельность академии и расширить возможности развития молодых футболистов:

«Мы выражаем глубокую благодарность всем тренерам, сотрудникам и особенно всем молодым футболистам, которых родители нам доверили».

Источник: İdman.biz

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