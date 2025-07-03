Ухудшение погоды в Азербайджане: Жизненно важные советы от МЧС для вашей безопасности

По данным Национальной службы гидрометеорологии, в ближайшие дни в некоторых районах Азербайджана ожидается сильный ветер, местами пройдут дожди, в отдельных местах дожди будут носить ливневый характер, на некоторых горных реках возможны кратковременные селевые потоки и наводнения, также прогнозируются грозы.

Учитывая вышеуказанное, Министерство по чрезвычайным ситуациям обращается к населению с призывом соблюдать соответствующие правила безопасности.

В период сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных построек, зданий и рекламных щитов, не находиться под линиями электропередач, проводами и высокими деревьями. Учитывая, что сильный ветер создает трудности при тушении пожаров, необходимо особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности в ветреную погоду.

Кроме того, МЧС обращается к гражданам, посещающим пляжи, с напоминанием, что в ветреную погоду купание в море опасно, и подчеркивает необходимость строго соблюдать соответствующие правила безопасности.

Также, чтобы защититься от селевых потоков и наводнений, которые могут быть вызваны ливневыми дождями, рекомендуется держаться подальше от территорий, подверженных риску селей и наводнений, а при возникновении такой угрозы немедленно подняться на ближайшее возвышенное место.

Для защиты от опасностей, связанных с молниями, рекомендуется отключить электрические приборы от сети, не разговаривать по телефону (стационарному, мобильному, таксофону и т.д.), находясь на открытом воздухе, не приближаться к линиям электропередач, молниеотводам, водостокам и антеннам, не укрываться под высокими деревьями, а для укрытия выбирать более низкие места. Если вы находитесь в автомобиле, следует остановиться, поднять стёкла и дождаться окончания грозы.

«Не забывайте, что равнодушие к правилам - это угроза жизни. В случае опасности звоните по номеру 112», - отмечают в МЧС.