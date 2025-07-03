Камеры видеонаблюдения зафиксировали кражи из недостроенных домов в Бинагадинском районе – ВИДЕО

В Бинагадинском районе столицы были совершены кражи из 8 недостроенных домов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками управления полиции Бинагадинского района, были задержаны совершившие преступление в сговоре 33-летний Ровшан Джавадов и его знакомый 38-летний Эльвин Алиев, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Вышеуказанные лица, убедившись, что в домах, расположенных в Новханы и Горадиле, не ведутся ремонтные работы, украли сантехнические товары, строительные инструменты, бытовые предметы и электрические провода, нанеся таким образом потерпевшим значительный ущерб. Их преступные действия были зафиксированы в режиме реального времени камерами видеонаблюдения.

В ходе ещё одной полицейской операции был задержан 48-летний Рамиль Аскеров, который в посёлке Сулутепе украл из двух домов золотые украшения на общую сумму 10 тысяч манатов, и передан следствию.

По указанным фактам возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.