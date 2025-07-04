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Жестокость к животным и зеркальная агрессия: кто кого боится в этой системе?

First News Media13:25 - Сегодня
Жестокость к животным и зеркальная агрессия: кто кого боится в этой системе?

В Азербайджане тема защиты животных остаётся достаточно острой и болезненной. Однако нередко именно в самом обществе игнорируются поведенческие факторы, исходящие от людей, но ведь как раз они напрямую влияют на реакцию животных – в частности, на случаи проявления агрессии.

Разумеется, нельзя исключать и обратные случаи, когда агрессивное поведение может исходить от самой собаки по ряду причин: например, в случае сильной боли, перенесённой травмы или даже признаков бешенства. И хотя процесс чипирования уже запущен, на практике он пока охватывает не всех собак, и не всегда ясно, прошли ли они вакцинацию. Тем не менее, в большинстве ситуаций животные реагируют на конкретные раздражители, созданные самими людьми.

Таким образом, собаки, особенно крупные породы, становятся объектом неприязни и провокаций. Нередко даже взрослые люди кричат, размахивают руками, проявляют агрессию, дети гавкают, подражая самим животным. И если поведение детей можно объяснить банальной неосведомленностью из-за упущения внутри семьи, то что насчет старшего поколения? Осознанное желание «проверить» устойчивость и реакцию собаки или же страх, маскирующийся под мнимую демонстрацию превосходства? Тем не менее, такому натиску подвергаются и мелкие породы, к которым данное отношение допускается из-за их «неспособности навредить».

Но в обоих случаях последствия одинаковы: стресс, оборонительная реакция и в редких случаях – нападения. Только вот вина за это почему-то перекладывается именно на собак. Общество не задается вполне логичным вопросом: а с чего все началось?

С таким поведением встречаются и сами хозяева собак, выгуливая своих питомцев. Как отмечают они в интернет-сообществах, даже учитывая всю амуницию на собаке, включая поводок и намордник, люди настроены достаточно негативно и демонстрируют это открыто. Свистят, бросаются едкими комментариями, специально триггерят собаку. Могут оскорблять и специально издавать громкие звуки, что явно пугает неподготовленную собаку. Очень частыми также бывают случаи, когда незнакомцы позволяют себе подходить и трогать питомца без разрешения. И даже если данный жест может показаться вполне милым, это явное неуважение как к самому хозяину, так и к границам собаки, к тому же неизвестно, как чужой пёс отреагирует на ваши действия.

Как отмечалось ранее, маленькие дети нередко нарушают границы и пугают животных, к сожалению, не всегда понимают прямого отказа. И действительно назревает вопрос: почему родители не воспитывают в ребёнке уважение и эмпатию, и даже сами порой подталкивают детей к неподобающему поведению.

Учитывая ужасающую картину, которую мы наблюдаем даже в отношении собак, находящихся рядом со своими хозяевами, страшно представить, что происходит с теми, у кого нет ни дома, ни руки, способной защитить. Там, где исчезает контроль и внимание общества, начинается зона жестокости и абсолютной безнаказанности. Некоторые случаи выходят за все возможные рамки человеческого понимания. 24 июня в поселке Забрат Сабунчинского района столицы произошло то, что иначе как актом живодёрства назвать трудно: неизвестные подвергли бездомную собаку изощрённым мучениям - в её тело была вставлена пластиковая труба. Кадры случившегося распространились в соцсетях, вызвав шок у тысяч людей. К счастью, собаку удалось спасти — её вовремя обнаружили и оказали помощь. Но вопрос остаётся открытым: что она могла такого сделать, чтобы заслужить такое бесчеловечное отношение, стать жертвой садизма? Только потому, что она бездомная, ничья? И кто этот человек, решившийся на такое?

Достаточно частыми становятся и случаи, когда бездомных собак попросту сбивают автомобили и водители остаются безнаказанными. Они не останавливаются, не оказывают помощь, не сообщают о случившемся, будто на их пути была не живая душа, а просто препятствие на дороге. Об одном из таких случаев недавно рассказали в социальных сетях: собаку сбили и уехали с места происшествия, даже не притормозив. Животное осталось лежать посреди дороги с тремя переломами. Спасти её удалось только благодаря неравнодушным людям, которые вовремя заметили, подобрали, отвезли к ветеринару и оплатили лечение. Но число тех, кому не успели помочь или же банально не заметили, все же, больше.

Мы привыкли говорить об агрессивных собаках, хотя именно люди всё чаще проявляют по-настоящему ужасающее и жестокое отношение, даже не замечая этого за собой. Они забывают, что перед ними - живое существо, способное чувствовать боль, страх и одиночество. Именно такие люди продолжают требовать от животных «правильной» реакции, молчания и покорности.

Пришло время честно признать: проблема не в собаках. Проблема - в людях, которые отказываются признавать собственную ответственность.

Мы обязаны воспитывать в себе внимательность, учить детей уважению к другим формам жизни и, наконец, перестать смотреть на собак как на помеху или угрозу. Мы обязаны следить за своими реакциями, словами и действиями, ведь это мы создали для животных условия, в которых выживать им становится всё труднее. И, возможно, прежде чем обвинять собаку в агрессии, стоит спросить, а насколько человечно ведём себя мы сами?

Джамиля Суджадинова

Статья отражает точку зрения автора

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