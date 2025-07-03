​​​​​​​Определился представитель Азербайджана на фестивале «Славянский базар» - ФОТО - ВИДЕО

Актриса Азербайджанского государственного академического русского драматического театра Сабина Асим представит Азербайджан на Международном фестивале «Славянский базар в Витебске».

Молодая актриса Азербайджанского государственного академического русского драматического театра Сабина Асим примет участие в XXXIV Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск‑2025», который пройдёт с 8 по 14 июля в рамках фестиваля «Славянский базар в Витебске», где представит Азербайджан, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу театра.

Приглашение на конкурс было направлено от имени Организационного комитета фестиваля и Государственного учреждения «Центр культуры «Витебск» - конкурс объединяет талантливых вокалистов из десятков стран и считается одной из важнейших музыкальных площадок Восточной Европы.

Сабина Асим - артистка с обширной творческой биографией. С трёх лет начала сценическую деятельность в детском театре «Чичаим», затем выступала на ведущих концертных площадках Азербайджана и зарубежья. Вела телепередачи на İctimai TV и GünAz TV, принимала участие в фестивалях и культурных программах, снималась в художественных фильмах, работала радиоведущей и участвовала в проекте «Голос Азербайджана».

С детства Сабина обучалась вокалу под руководством опытного педагога Мзии Гамбашидзе, а в университете её наставником стала народная артистка Азербайджана Бриллиант Дадашева. Получив образование в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств, а затем окончив магистратуру по специальности «Актриса музыкального театра», Сабина продолжает активно развивать карьеру в сфере театра, музыки и телевидения.

С 2021 года Сабина является актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра. В её репертуаре - яркие роли в спектаклях «Семь красавиц» по Низами Гянджеви, «Восемь любящих женщин» по пьесе Робера Тома, «Женитьба Белугина» А. Н. Островского и Н. Я. Соловьёва, «Капитанская дочка» по повести А. С. Пушкина, «Будущее, которое создаёт мечта» Максуда Ибрагимбекова, а также участие во многих других театральных постановках.

В 2023 году Сабина исполнила одну из ролей в художественном фильме «Тагиев», а ранее снялась в социальном кинофильме «Восемь отважных женщин».

Подчеркивается, что участие Сабины Асим в конкурсе «Витебск‑2025» стало возможным благодаря поддержке Министерства культуры Азербайджана, а также Организационного комитета фестиваля и Государственного учреждения «Центр культуры «Витебск».