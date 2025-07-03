В Баку на нескольких улицах временно ограничено движение автомобилей из-за ремонта дорог – СПИСОК

В настоящее время соответствующими службами на нескольких улицах и проспектах столицы Азербайджане ведутся дорожные ремонтные работы, в связи с чем на некоторых дорогах введены ограничения для движения автомобилей.

Центр интеллектуального управления транспортом сообщает, что дороги, на которых введены ограничения для движения автотранспорта из-за ремонта, следующие:

- Хатаинский район, перекрёсток улиц Сулеймана Везирове и проспекта Бабека, перед торговым центром «City Park Mall»;

- Наримановский район, перекрёсток улиц Академика Гасана Алиева и Ашыга Молла Джумы, участок до перекрёстка с улицей Ахмеда Раджабли, в обоих направлениях;

- Наримановский район, перекрёсток улиц Юсифа Везира Чаменземинли и Фаига Юсифова, введены ограничения в направлении улицы Алияра Алиев в связи с ремонтными работами.

Ремонтные работы ведутся на следующих улицах и проспектах:

- Наримановский район, улица Алескера Гайыбов в направлении проспекта Зии Буниядова;

- Бинагадинский район, перекрёсток Бинагадинского шоссе и дороги Баксол в направлении поселка Бинагады;

- Наримановский район, улица Алияра Алиева в направлении проспекта Зии Буниядова;

- Наримановский район, улица Ахмеда Раджабли возле бывшего ресторана «Шеки» в направлении станции метро «Нариман Нариманов»;

- Наримановский район, перекрёсток улицы Ахмеда Раджабли и проспекта Фатали хана Хойского, в обоих направлениях;

- Бинагадинский район, перекрёсток улицы Зангезура и Бинагадинского шоссе;

- Ясамальский район, перекрёсток улиц Дадаша Буниядзаде и Махаммада Хиябани;

- Бинагадинский район, ремонтные работы ведутся на перекрёстке Бинагадинского шоссе и улицы Зангезура.

Сотрудники Центра интеллектуального управления транспортом совместно с дорожной полицией принимают необходимые меры для уменьшения возникших пробок и увеличения пропускной способности дорог.

Водителям рекомендуется заранее учитывать ремонтные работы на указанных улицах и проспектах, а также соблюдать требования временных дорожных знаков.