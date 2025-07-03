С любовью к людям и природе: Лейла Алиева отмечает день рождения

Сегодня, 3 июля, день рождения отмечает человек, чья деятельность объединяет добро, заботу и стремление сделать мир лучше — Лейла Алиева.

Она — инициатор международной кампании «Справедливость к Ходжалы!», генеральный координатор Молодёжного форума ОИС по межкультурному диалогу, глава Общественного объединения IDEA, а главное — человек, который верит в силу добрых дел.

Родившись в Москве в 1985 году, Лейла Алиева с юности проявляла интерес к международным отношениям, образованию, культуре и, конечно, экологии. Получив образование в Европейской школе бизнеса и МГИМО, она не только успешно училась, но и создавала вокруг себя сильное азербайджанское студенческое сообщество, становясь его голосом и вдохновением.

Став вице-президентом Фонда Гейдара Алиева, она посвятила себя помощи тем, кто особенно нуждается в поддержке: детям, оставшимся без попечения родителей, пожилым людям, семьям вынужденных переселенцев.

Лейла Алиева не просто участвует в социальных проектах — она живёт ими. Будь то сфера образования, здравоохранения, культуры или спорта — в каждой из них чувствуется её личная вовлечённость и душевное тепло.

Особое место в её жизни занимает экологическая миссия. В 2011 году по её инициативе начало свою деятельность Общественное объединение IDEA — и с тех пор миллионы деревьев были посажены по всей стране, десятки дворов в Баку благоустроены в рамках проекта «Наш двор», а тема охраны природы стала важной частью общественной повестки.

Лейла Алиева также внесла заметный вклад в развитие диалога культур: она является основателем и главным редактором журнала Baku, представленного и в международном формате. Её гуманитарная деятельность получила высокую оценку по всему миру — она была удостоена множества наград, включая медаль «Терегги», орден святой княгини Ольги III степени, почётную награду ООН и звание Посла доброй воли ФАО.

Но помимо общественной деятельности Лейла Алиева — человек тонкой душевной организации. Она пишет стихи, создаёт картины — и в каждом её стихотворении, в каждом мазке чувствуется глубокая любовь к жизни и к окружающему миру.

Редакция 1news.az от всей души поздравляет Лейлу Алиеву с днём рождения.

Мы желаем ей здоровья, вдохновения и пусть каждый её новый проект несёт людям свет, заботу и надежду — так, как это было всегда. С днём рождения!