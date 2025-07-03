Кино на неделю: Возрождение «Мира Юрского периода» и не только – ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«Мир Юрского периода: Возрождение»

Жанр - фантастика, боевик, триллер, приключения (США)

Режиссер - Гарет Эдвардс

В главных ролях: Скарлетт Йоханссон, Джонатан Бейли, Руперт Френд, Махершала Али, Эд Скрейн, Мануэль Рульфо

Рейтинги: IMDb – 6,4/10, Rotten Tomatoes – 4/5

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Группа исследователей отправляется в труднодоступные экваториальные регионы, чтобы добыть ДНК трёх гигантских доисторических существ. Их цель - совершить прорыв в медицине, который может изменить будущее человечества.

«Zikir»

Жанр – ужасы (Турция)

Режиссеры - Хакан Юсуфогуллары, Месут Эрбаш

В главных ролях: Бурак Кючюк, Зюлейха Хамза, Онур Азад Йылмаз

Рейтинги: IMDb – 3,0/10

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Семья переезжает в старый особняк, где сталкивается с джиннами и тёмными силами. Последний наследник семьи пытается спасти родных с помощью зикра и амулетов, чтобы очистить дом от зла.

«Нэчжа побеждает Царя драконов»

Жанр - мультфильм, фэнтези, боевик, комедия (Китай)

Режиссер - Ян Юй

В главных ролях: Лю Яньтин, Хань Мо, Чэнь Хао, Лю Ци, Чжан Цзямин, Ян Вэй

Рейтинги: IMDb – 8,1/10, Rotten Tomatoes – 4,9/5, Кинопоиск – 7,9/10

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Наделенный неконтролируемой силой озорной и весёлый мальчишка Нэчжа, чтобы спасти своих родителей и друзей, отправляется в грандиозное и полное приключений путешествие по волшебным мирам. Любовь к семье, мудрый, но непутёвый наставник и вера в крепкую дружбу помогают ему преодолеть испытания на своём пути.