Центр управления движением судов предупредил корабли на Каспии о сильном ветре

Центр управления движением судов Государственного морского и портового агентства разослал предупреждение судам на Каспии в связи с погодными условиями.

Согласно предупреждению, со второй половины дня 3 июля в акватории Каспийского моря ожидается северо-западный ветер, который будет дуть до дневных часов 6 июля, сообщает 1news.az со ссылкой на Центр управления движением судов.

В течение этого периода скорость северо-западного ветра прогнозируется от 18 до 23 м/с, временами усиливаясь до 25-28 м/с.

Высота волн ожидается от 3,0 до 4,0 метров, а в дальнейшем может достигать 4,0–5,0 метров.