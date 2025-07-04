Коллегия адвокатов обратилась в международные организации в связи с давлением на азербайджанцев в Екатеринбурге

Азербайджанская Республика является правовым государством, и каждый, кто находится под стражей в нашей стране, обеспечивается качественной юридической помощью.

Об этом заявил председатель президиума Коллегии адвокатов АР Анар Багиров.

«В то же время в последние дни в ряде российских СМИ распространяются абсурдные и ложные сообщения о том, что арестованные в Азербайджане граждане РФ якобы не обеспечиваются юридической помощью. Заявляю с полной ответственностью: все задержанные лица обеспечены адвокатами, и в Коллегию не поступало никаких обращений или жалоб о нарушении их права на получение юридической помощи. Также нет никаких ограничений для заключения данными лицами договоров с адвокатами по их собственному выбору», - написал Багиров в социальной сети Facebook.

«Напротив, это мы обратились как в Федеральную палату адвокатов России, так и в международные организации по вопросу юридической поддержки подвергшихся избиениям, запугиваниям и насилию Шихлинских - российских адвокатов наших арестованных в России соотечественников», - пишет А.Багиров, отмечая, что давление и применение силы к адвокатам абсолютно недопустимо и виновные должны быть привлечены к ответственности.

Также Анар Багиров призвал российские СМИ быть объективными и обратить внимание на демонстративную террористическую акцию против адвокатов Шихлинских в Екатеринбурге, и объективно освещать тяжёлое положение адвокатов в собственной стране.