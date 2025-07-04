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44 памятника на освобождённых от оккупации территориях взяты под охрану государства - ФОТО

Феликс Вишневецкий17:10 - Сегодня
44 памятника на освобождённых от оккупации территориях взяты под охрану государства - ФОТО

Постановлением Кабинета Министров АР от 3 июля 2025 года №193 внесены изменения в постановление №132 от 2001 года «Об утверждении распределения недвижимых исторических и культурных памятников, взятых под охрану государства на территории Азербайджанской Республики, по степени значимости».

Согласно новому постановлению, в реестр недвижимых историко-культурных памятников внесены 44 новых объекта исторического, архитектурного и археологического значения в Агдамском, Кяльбаджарском, Физулинском, Лачинском, Зангиланском и Ходжавендском районах, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры.

Согласно информации Государственной службы по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры, на освобождённых от оккупации территориях завершена инвентаризация в общей сложности 550 памятников. При этом в ходе мониторинга 402 объекта были зарегистрированы как вновь выявленные памятники.

Было установлено, что часть этих памятников подверглась вандализму со стороны вооружённых сил Армении. Так, 68 памятников были полностью разрушены, 114 получили серьёзные повреждения, остальные - различной степени повреждения, а некоторые даже использовались в качестве хлевов.

Напомним, что ранее действующий список недвижимых историко-культурных памятников был утверждён в 2001 году. В результате проведённого анализа в этом списке были выявлены серьёзные недостатки - несоответствия в названиях и датировках памятников, а также случаи, когда важные объекты не были внесены в реестр.

В настоящее время Совет экспертов по определению недвижимых культурных ценностей при Министерстве культуры продолжает работу по обновлению списка и процессу взятия памятников под охрану государства.

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