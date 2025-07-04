Братская ссора закончилась убийством на глазах малолетнего ребенка – ВИДЕО

Детская правозащитница, глава Общественного объединения «Чистый мир» Мехрибан Зейналова рассказала на своей странице в социальной сети Facebook историю об убийстве, произошедшем на глазах малолетней девочки.

В своей публикации М.Зейналова не уточнила, где именно в Азербайджане произошла описываемая ею ситуация, отметив следующее: «Отец и маленькая дочь спали дома. Мать в это время находилась на кухне. Когда женщина вернулась из кухни, она столкнулась с ужасной картиной: её ребёнок был весь в крови, а муж уже был мёртв. Брат мужа передал ребёнка матери, попросив её помыть малышку, и сообщил, что убил своего брата и немедленно пойдёт в полицию, чтобы сдаться».

По словам правозащитницы, она испытала глубокий шок, услышав об этом: «Женщина рассказала, что, несмотря на то, что её муж употреблял наркотики, он был спокойным человеком и избегал ссор. Причиной происшествия стала ссора между братьями, возникшая в доме, где они жили вместе. Один из братьев требовал, чтобы для него сделали дополнительный выход из дома».