На этих улицах будет полностью ограничено движение

В связи с проведением ремонтных работ 6 июля с 06:00 до 24:00 на проспекте Зии Буниядова будет полностью ограничено движение транспорта от пересечения улицы Али Мустафаева с улицей Джейхуна Салимова, а также на участке улицы Абдулвахаба Саламзаде у въезда в тоннель «Хутор».

«Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам и в указанный период воспользоваться альтернативными маршрутами в соответствии с направлением движения», - говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.