На внеочередной сессии Милли Меджлиса будут рассмотрены 15 вопросов

Обнародованы дата и повестка заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 8 июля в ходе парламентского заседания будет обсуждено 15 вопросов:

1. Законопроект Конституционного закона Азербайджанской Республики «Об утверждении изменений в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики» (третье чтение);

2. Законопроект Конституционного закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Конституционный закон «О нормативных правовых актах» (третье чтение);

3. Законопроект Азербайджанской Республики «О газоснабжении» (третье чтение);

4. Законопроект о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О лицензиях и разрешениях» (третье чтение);

5. Законопроект о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об электроэнергетике» (третье чтение);

6. Законопроект о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О прохождении службы в органах прокуратуры» (третье чтение);

7. Законопроект о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О полиции» (третье чтение);

8. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)» и «О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма» (третье чтение);

9. Законопроект о внесении изменений в Гражданско-процессуальный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях Азербайджанской Республики (третье чтение);

10. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс, Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях Азербайджанской Республики, а также в законы Азербайджанской Республики «Об информации, информатизации и защите информации», «О государственной пошлине», «О рекламе», «О лицензиях и разрешениях», «О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма» и «О создании искусственных земельных участков в принадлежащем Азербайджанской Республике секторе Каспийского моря (озера)» (третье чтение);

11. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс, Кодекс об административных правонарушениях Азербайджанской Республики, а также в законы Азербайджанской Республики «О средствах массовой информации» и «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц» (второе чтение);

12. Законопроект Азербайджанской Республики «О частных судебных исполнителях» (второе чтение);

13. Законопроект о внесении изменений во множество законодательных актов Азербайджанской Республики - в Гражданско-процессуальный кодекс, Гражданский кодекс, Налоговый кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс об исполнении наказаний, Кодекс о конкуренции, а также в законы «О социальном страховании», «О полиции», «О медицинском страховании», «О нотариате», «О судебных исполнителях», «Об исполнении», «О обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», «Об административном производстве», «О прохождении службы в органах юстиции», «О безналичных расчетах» и «О политических партиях» (второе чтение);

14. Законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс, Гражданский кодекс, Налоговый кодекс, Жилищный кодекс Азербайджанской Республики, а также в законы «О земельной реформе», «О земельном рынке», «О нотариате», «Об исполнении», «О государственном реестре недвижимости» и «Об ипотеке» (второе чтение);

15. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики», «О регистрации по месту жительства и по месту пребывания» и «О введении в действие Закона Азербайджанской Республики «О регистрации по месту жительства и по месту пребывания» (второе чтение).