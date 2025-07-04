Звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли призналась в любви к Азербайджану - ФОТО - ВИДЕО
Бразильская актриса Джованна Антонелли, известная по роли Жади в знаменитом на весь мир сериале «Клон», призналась в любви к Азербайджану.
Сейчас Джованна Антонелли отдыхает в Каппадокии, где с ней сняла TikTok-видео блогер Арифа Мамедова - актриса сама репостнула это видео в Stories, поблагодарила блогера и добавила: «Azerbaijão, I love you» (Я люблю Азербайджан).
Отметим, что сериал «Клон» был невероятно популярен в Азербайджане, а героиня Джованны до сих пор остаётся одной из самых любимых у зрителей.
Скрин Instagram Stories Джованны Антонелли
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