Орландо Блум и Кэти Перри официально подтвердили расставание

48-летний британский актер Орландо Блум и 40-летняя американская певица Кэти Перри официально подтвердили своё расставание после многих месяцев слухов о том, что они не являются парой.

«В связи с повышенным интересом и обсуждением отношений Орландо Блума и Кэти Перри, представители пары сообщили, что они на протяжении последних месяцев меняли формат своих отношений, чтобы сосредоточиться на совместном воспитании дочери», — говорится в совместном заявлении, опубликованном в Page Six.

В заявлении подчеркивается, что актер и певица «и дальше будут появляться вместе как семья, поскольку их общим приоритетом остается и всегда будет воспитание дочери с любовью, стабильностью и взаимным уважением».

Между тем источники из окружения экс-пары отмечают, что решение о расставании было принято ещё в прошлом месяце, а отношения оставались напряжёнными в течение долгого времени.

Напомним, что Кэти Перри и Орландо Блум познакомились в 2016 году на after party «Золотого глобуса», обручились в 2019-м и в 2020 году стали родителями дочери Дейзи Дав.