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«Альбина жива»: Слухи о смерти участницы Səs Azərbaycan не подтвердились - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Феликс Вишневецкий20:15 - Сегодня
«Альбина жива»: Слухи о смерти участницы Səs Azərbaycan не подтвердились - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Информация о смерти участницы вокального шоу Səs Azərbaycan Альбины Пякшевой не подтвердилась.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что участница второго сезона шоу Səs Azərbaycan Альбина Пякшева якобы была убита на границе Мексики и США - распространившаяся в соцсетях информация оказалась недостоверной.

«Сейчас получила ещё одну новость. Альбина жива. Со вчерашнего дня в сетях идёт дезинформация. Не знаю с какой целью это делается, но желаю Альбине всего наилучшего и очень рада, что все это оказалось лишь чьей-то ошибкой или намеренными действиями» - пишет в социальной сети Facebook директор Baku Jazz Festival Лейла Эфендиева.

19:00

В социальных сетях сообщается о смерти участницы второго сезона вокального проекта Səs Azərbaycan Альбины Пякшевой.

О смерти певицы в Instagram Stories сообщил певец Орхан Агаев, который также как и А.Пякшева являлся участником шоу Səs Azərbaycan.

«Как же неприятно получить с утра такую ошеломляющую новость. Наша коллега, чудесный человек и талантливая певица из проекта Səs Azərbaycan Альбина ушла из жизни. Альбина Пякшева (1994 г.) была убита на границе Мексики и США при попытке перейти блокпост» - отмечает О.Агаев.

При этом какой либо официальной информации о перестрелке на границе Мексики и США в новостях нет.

Также ряд пользователей соцсетей утверждают, что А.Пякшевой не стало в 2023 года и называют причиной ее смерти самоубийство, совершенное на Бали.

Отметим, что страницы певицы в социальных сетях Facebook и Instagram не обновлялись с 2022 года.

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