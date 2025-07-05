Илон Маск подумывает о создании новой партии в США

Илон Маск в День независимости США устроил опрос в X относительно необходимости создания в США новой политической партии.

"День независимости - это прекрасное время, чтобы спросить, хотите ли вы независимости от двухпартийной (а некоторые говорят, что и однопартийной) системы! Стоит ли нам создать партию "Америка"?", - написал он в X.

Голосование по заданному Маском вопросу продлится сутки. За час с начала опроса в нем приняли участие более 81 тыс. пользователей, поддержку создания партии выступают 64,8% участников опроса.

Ранее Маск выступил с призывом создать новую политическую партию, поскольку современные американцы "живут в однопартийной стране", и требуется платформа, "которая действительно будет заботиться о людях".

Источник: ТАСС