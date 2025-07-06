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Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне

Рустам Азимов21:39 - Сегодня
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики Яшару Гюлеру.

В соболезновании говорится: «Глубоко опечален вестью о том, что в районе антитеррористической операции «Pençe-Kilit в ходе оперативно-розыскных мероприятий при поиске тела офицера Вооружённых сил Турции, ставшего шехидом 28 мая 2022 года в результате огня, открытого террористами, 6 июля текущего года в пещере от воздействия метанового газа пострадали 19 турецких военнослужащих, 5 из которых стали шехидами.

Мы разделяем ваше горе. В непримиримой борьбе с терроризмом мы неизменно рядом с Вооруженными силами братской Турции, поддерживаем вас.

Желаю упокоения душ героических турецких солдат, ставших шехидами, выражаю глубокие соболезнования их семьям, мы разделяем их скорбь. Да ниспошлет Всевышний исцеления раненым.

Аллах ряхмят элясин!»

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