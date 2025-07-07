Возбуждено уголовное дело по факту вырубки деревьев в Огузе

Следственные действия по факту нанесения ущерба лесному хозяйству ведутся в селе Хал-Хал Огузского района.

В региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что в Огузском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса в связи с вырубкой нескольких деревьев граба.

В результате принятых мер установлены и привлечены к ответственности 2 человека, подозреваемых в совершении деяния.

Разбирательство продолжается.