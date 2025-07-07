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Минкультуры Азербайджана опровергло фальшивый документ о партнерстве с Россией

First News Media18:47 - Сегодня
Минкультуры Азербайджана опровергло фальшивый документ о партнерстве с Россией

В последние дни в некоторых СМИ и соцсетях начали распространяться фальшивые документы, якобы от имени Министерства культуры Азербайджана.

В этих материалах утверждается, что министерство инициировало предложение о развитии культурного сотрудничества с Россией.

В Министерстве культуры опровергли подлинность этих данных.

В сообщении ведомства подчеркивается, что министерство не составляло и не публиковало подобного документа.

Представители ведомства призвали граждан и журналистов доверять только официальным источникам — сайту министерства и его проверенным страницам в соцсетях.

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