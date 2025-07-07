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Карлес Пуйоль примкнул к online тренду «Çay verərsən?» - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий09:45 - Сегодня
Карлес Пуйоль примкнул к online тренду «Çay verərsən?» - ВИДЕО

Легендарный капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль присоединился к популярному азербайджанскому online тренду «Çay verərsən?» (Нальёшь чаю?).

Тренд, связанный с национальной культурой чаепития, уже поддерживали многие артисты, блогеры и спортсмены, а теперь к нему присоединился и звезда мирового футбола Карлес Пуйоль.

Видео с участием К.Пуйоль, который «просит» налить ему чай, в социальной сети Instagram разместил знаменитый турецкий шеф-повар, ресторатор и интернет‑феномен Бурак Оздемир, больше известный как CZN Burak.

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