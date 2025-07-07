Государство возьмёт на себя возврат этих долгов

В Милли Меджлисе во втором чтении были обсуждены и приняты изменения в Закон «О государственном долге».

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший следующее:

«Согласно изменениям, в случае невозможности возврата бюджетных ссуд, предоставленных из государственного бюджета, долг будет погашаться за счет Гарантийного фонда по обязательствам по государственному долгу и гарантиям. Иными словами, если эти долги не могут быть возвращены, предусматривается их выплата за счет бюджета».

В.Байрамов отмечает, что в соответствии с Законом «О бюджетной системе» из государственного бюджета выделяются бюджетные ссуды, которые должны быть возвращены не позднее конца того бюджетного года, в котором они были предоставлены. Эти ссуды выдаются бюджету Нахчыванской Автономной Республики, местным бюджетам, бюджетным организациям, публично-правовым юридическим лицам, созданным от имени государства, а также другим юридическим лицам, получающим финансовую помощь из государственного бюджета.

По словам депутата, в соответствии с действующим законодательством своевременное возвращение бюджетных ссуд, выделенных из государственного бюджета, является обязанностью организаций, получивших эти ссуды, однако на практике наблюдаются определённые проблемы с возвратом этих средств организациями.

«Новая поправка позволит превратить Гарантийный фонд в более гибкий инструмент, который будет использоваться не только для исполнения обязательств по государственному долгу и гарантиям, но и для покрытия невозвращённых бюджетных ссуд», - отмечает Вугар Байрамов.