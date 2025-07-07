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Неисправный автомобиль стал причиной ДТП на аэропортовском шоссе - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий11:05 - Сегодня
Неисправный автомобиль стал причиной ДТП на аэропортовском шоссе - ВИДЕО

В Сабунчинском районе Баку на аэропортовском шоссе один из автомобилей остановился на средней полосе из-за технической неисправности.

Водитель включил только аварийные огни и не принял других мер безопасности, из-за чего в него врезалось следовавшее сзади транспортное средство, сообщает 1news.az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом при МВД.

В результате скоординированной работы сотрудников Центра интеллектуального управления транспортом с дорожной полицией был вызван эвакуатор, и автомобили, участвовавшие в аварии, были убраны с дороги, что позволило предотвратить длительные транспортные заторы.

Центр интеллектуального управления транспортом обращается к водителям и напоминает, что в случае возникновения технической неисправности во время движения необходимо соблюдать правила безопасности в соответствии с соответствующими пунктами статьи 55 Закона «О дорожном движении». Если в автомобиле возникает техническая проблема, водитель должен убрать его с проезжей части, а если это невозможно, поставить транспортное средство у бордюра или на обочину, разместив автомобиль параллельно краю проезжей части, и сообщить в службу технической помощи - при этом необходимо включить аварийные огни и использовать специальный знак.

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