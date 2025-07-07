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Обследование и стационарное лечение остеопороза включены в ОМС

Феликс Вишневецкий11:20 - Сегодня
Обследование и стационарное лечение остеопороза включены в ОМС

Остеопороз - это прогрессирующее метаболическое заболевание костей, сопровождающееся нарушением структуры костной ткани, характеризующееся уменьшением костной массы и прочности, а также увеличением ломкости костей.

В большинстве случаев болезнь протекает бессимптомно и часто выявляется только после компрессионных переломов лучевой кости, шейки бедренной кости или тел позвонков. Для сохранения здоровья костей и предотвращения осложнений остеопороза большое значение имеют не только ранняя диагностика заболевания, но и выявление его причин, а также лечение. Диагностика и стационарное лечение остеопороза покрываются обязательным медицинским страхованием в рамках пакета услуг, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство обязательного медицинского страхования.

Своевременная диагностика и лечение остеопороза важны для предотвращения хрупкости костей и снижения риска переломов. Для диагностики определяют уровни кальция, фосфора, витамина D3 и паратгормона в крови, а также используют рентген, денситометрию для измерения минеральной плотности костей и компьютерную томографию (КТ).

В лечении остеопороза применяются препараты кальция и витамина D, физиотерапия, а при необходимости - хирургическое вмешательство. Согласно медицинским показаниям, обследование и стационарное терапевтическое лечение заболевания, включая операции, оплачиваются за счет средств обязательного медицинского страхования.

Эти медицинские услуги оказываются по назначению квалифицированного врача в государственных медицинских учреждениях под управлением ТӘBIB и в соответствующих научно-исследовательских институтах министерства здравоохранения.

Остеопороз в основном наблюдается у людей старше 50 лет. Однако нарушение обмена веществ, а также дисфункция щитовидной и паращитовидных желез могут привести к возникновению этого заболевания и у молодых людей.

Факторами риска заболевания являются генетическая предрасположенность, наличие у одного из родителей перелома тазобедренного сустава из-за остеопороза, гормональные изменения у женщин после менопаузы, аменорея (отсутствие менструаций в течение длительного времени) и дефицит тестостерона у мужчин. Кроме того, к факторам риска относятся низкий вес тела, анорексия, недостаточное поступление кальция, фосфора, магния и витамина D с пищей, нарушения пищеварения, ревматоидный артрит, хроническая обструктивная болезнь лёгких, почечная недостаточность и другие хронические заболевания.

Кроме того, приём некоторых лекарств (длительное использование стероидов для лечения артрита и астмы, противосудорожных и других препаратов), а также чрезмерное употребление алкогольных напитков и табачных изделий являются важными факторами, увеличивающими риск развития остеопороза.

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