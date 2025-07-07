Дорожная полиция: «В зонах с радарами количество ДТП значительно снижается»

Дорожное движение - это не просто перемещение транспортного средства из одной точки в другую, а сложная и живая система, в которой каждый день миллионы людей по всему миру передвигаются вместе, основываясь на взаимопонимании, ответственности и внимательности.

«А главная забота этой системы – безопасность», - говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции к водителям.

Подчеркивается, что именно обеспечение этой безопасности делает системы радаров особенно важными.

Радар - это не просто техническое устройство, а техническое средство, служащее закону, правилам и защите человеческих жизней.

«Радар не только усиливает контроль на дорогах, но и напоминает нам о нашей ответственности. Каждый раз, проезжая мимо радара, мы хотя бы на мгновение задумываемся: «Что мы выигрываем, если едем на высокой скорости? Штраф, опасные моменты, стресс и тяжёлые аварии», - говорится в обращении.

Отмечается, что наблюдения показывают, что в зонах с радарами количество дорожно-транспортных происшествий значительно снижается: «Контролируя соблюдение скоростного режима, радар предотвращает потенциальные трагедии. Это не просто устройство для нас - это вклад в безопасность на дорогах. Радар - наш партнёр и ваш спутник в дороге. Его присутствие создаёт дисциплину на дороге, нужно лишь соблюдать правила».