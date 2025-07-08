Погода на среду: В Баку ожидается до 33°C

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 9 июля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако утром и вечером возможен кратковременный небольшой дождь в отдельных районах полуострова. Северо-западный ветер днём сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит +20…24°C, днём +28…33°C. Атмосферное давление будет около 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью – 65-70%, днём – 40-45%.

В регионах Азербайджана погода преимущественно без осадков. Однако днём в некоторых горных районах возможны кратковременные ливни, грозы и град. Ожидается умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью +20…25°C, днём +31…36°C, в горах ночью +5…10°C, днём +18…23°C.