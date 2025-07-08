Олеся Судзиловская отдыхает в Азербайджане: Актриса посетила Баку, Хызы и Хыналыг - ФОТО - ВИДЕО

Российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка Российской Федерации Олеся Судзиловская отдыхает в Азербайджане.

Об отдыхе в Азербайджане российская звезда сообщила на своей странице в социальной сети Instagram – отдых О.Судзиловской начался в Баку, откуда она отправилась в Хызы, а затем в Хыналыг, о чем подробно рассказывает своим подписчикам, число которых приближается к 770 тысячам.

«Те собеседники, кто путешествует со мной давно, помнят, что похожие горные массивы мы встречали на Алтае! Какие великолепные насыщенные краски! Абсолютное ощущение присутствия на Марсе или какой-то другой планете с невероятной красоты горными почвами под ногами», - пишет актриса о Хызы.





В восторге Олеся Судзиловская и от азербайджанской национальной кухни, блюда которой она попробовала в ресторане у реки: «Какой же вкусный плов! И эти национальные в огромном количестве выставляемые хозяевами на стол закусочки. Из натуральных продуктов, без каких-либо добавок, все блюда!»





«Ещё одно поистине уникальное место - азербайджанская деревня, которой более 3000 лет, под названием Хыналыг. Название связано с горой, находящейся напротив села, породы почвы которой имеют бело-красный цвет. При восхождении солнца над горой село окрашивается в ярко-оранжевый цвет, идентичный цвету хны», - рассказывает О.Судзиловская о Хыналыге, отмечая, что «остановились у центрального колодца, поболтали с мальчишками, купили у местных свежий, самодельный сыр».



