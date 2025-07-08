Поезда АЖД переходят на летнее расписание

Одна из компаний, входящих в AZCON Holding - ЗАО «Азербайджанские железные дороги» - переводит пассажирские поезда, курсирующие по Абшеронской кольцевой железной дороге, на летнее расписание.

«Цель - проведение подготовительных работ к 2025/2026 учебному году, укрепление инфраструктуры на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии, обеспечение стабильной безопасности движения, а также проведение определённых ремонтных работ на поездах», - отмечается в сообщении пресс-службы АЖД.

В связи с этим с 10 июля 2025 года количество рейсов по кольцевому маршруту в будние дни временно будет сокращено до 10. Из расписания временно исключаются следующие рейсы по линии Баку-Сумгайыт-Пиршаги-Баку: от станции Сумгайыт в 06:45, 10:35 и 11:30, а также от Бакинского железнодорожного вокзала в 09:30 и 10:30.

Кроме того, временно приостанавливаются рейсы по направлениям Баку-Хырдалан и Баку-Хырдалан-Сумгайыт-Баку: от Бакинского вокзала в 07:05, 07:45 и 18:35, от станции Хырдалан в 08:22, а от вокзала Сумгайыт в 06:15.

«Подобные реконструкционные и ремонтные работы, которые регулярно проводятся на линиях, в первую очередь направлены на обеспечение безопасной и комфортной доставки пассажиров к месту назначения», - подчеркивают в АЖД.