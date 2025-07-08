Очередные Дни поэзии Вагифа охватят несколько городов и районов Азербайджана - ФОТО

По инициативе Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры Азербайджанской Республики и Союза писателей Азербайджана в очередной раз пройдут Дни поэзии Вагифа, которые охватят несколько городов и районов страны.

Мероприятие стартует 14 июля в Газахском районе, где родился Молла Панах Вагиф, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

15 июля Дни поэзии продолжатся в городе Гянджа, 16 июля - в Агдамском районе, а 17-18 июля завершатся в культурной столице Азербайджана - городе Шуша. В мероприятиях, которые пройдут в Шуше, примут участие известные деятели литературы и искусства, представители государственных и правительственных структур.

В рамках Дней поэзии в различных исторических и культурных местах Газаха, Гянджи, Агдама и Шуши - в том числе в музее-мавзолее Моллы Панаха Вагифа, восстановленном Фондом Гейдара Алиева, в доме Хуршидбану Натаван, в отеле «Карабах» и усадьбе Мехмандаровых - будут организованы поэтические часы, книжные выставки и презентации, научная конференция, театральные постановки и различные литературно-художественные программы.

Отметим, что традиция проведения Дней поэзии Вагифа была заложена в 1982 году в Шуше по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева. Именно в тот год при участии Гейдара Алиева состоялось торжественное открытие мавзолея и Дома поэзии Моллы Панаха Вагифа, и по его поручению было принято решение о проведении Дней поэзии Вагифа. До 1991 года этот поэтический праздник ежегодно начинался на родине поэта, в Газахе, и завершался на живописном плато Джыдыр Дюзю в Шуше. После освобождения города Шуша от оккупации Дни поэзии Вагифа вновь стали проводиться в культурной столице Азербайджана.

«В этом году Дни поэзии Вагифа вновь подарят любителям поэзии, литературы и культуры незабываемые моменты», - отмечают в Министерстве культуры.