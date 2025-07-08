TƏBİB разъяснил, как беременные могут воспользоваться бесплатными услугами по ОМС

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) ответило на вопрос о том, могут ли беременные женщины в рамках обязательного медицинского страхования бесплатно пользоваться медицинскими услугами, связанными с родами.

«Во время беременности естественные роды в медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB, осуществляются бесплатно, за счёт обязательного медицинского страхования» - говорится в сообщении пресс-службы TƏBİB.

Отмечается, что для того чтобы беременные женщины могли воспользоваться медицинскими услугами, после 30-й недели беременности учреждение, где ведётся наблюдение, выдаёт обменные карты. Учитывая выбор самой женщины, организация или проведение родов осуществляется в профильном медицинском учреждении.

В рамках обязательного медицинского страхования беременным предоставляются дородовые медицинские услуги и наблюдение, а также патронажное обслуживание, которые проводятся акушерами-гинекологами в соответствии с первичной медико-санитарной помощью. В случае медицинских показаний кесарево сечение также выполняется в рамках обязательного медицинского страхования.

Подчеркивается, что кроме того, если у беременной женщины выявляется другое заболевание и этот диагноз входит в перечень услуг, предусмотренных пакетом услуг ОМС, гражданка может получить соответствующую медицинскую помощь на бесплатной основе.