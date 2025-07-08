В Азербайджане вводится фиксированная плата за подключение к электросети

На очередном пленарном заседании Милли Меджлиса, проходящем сегодня, в третьем чтении был принят законопроект о внесении изменений в законопроект «Об электроэнергетике».

Как сообщает Report, документ предусматривает применение фиксированного тарифа в электроэнергетическом секторе.

В международной практике существуют случаи применения фиксированного тарифа при регулировании тарифов и цен на электроэнергию. Основная суть фиксированного тарифа заключается в том, что потребители, подключенные к сети, ежемесячно платят определенную сумму в виде фиксированных расходов.

Фиксированный тариф не связан с объемом потребления, применяется независимо от категории потребителя и используется для покрытия определенных расходов оператора распределительной системы.

Законопроект определяет фиксированный тариф как ежемесячный тарифный элемент, применяемый к каждому потребителю с целью покрытия части постоянных расходов, не зависящих от уровня потребления электроэнергии, определяемой регулятором.

В законопроекте также регулируются права и обязанности поставщика электроэнергии и потребителя в связи с применением фиксированного тарифа, а также вопросы, вытекающие из применения фиксированного тарифа.